Agências do Trabalhador do Paraná têm 19,7 mil vagas

As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados começam a primeira semana completa de novembro com a oferta de 19.766 vagas de emprego com carteira assinada no Estado. A maior parte é para alimentador de linha de produção, com 4.528 oportunidades. Na sequência, aparecem as de operador de caixa, com 1.015 vagas, vendedor de comércio varejista, com 748, e atendente de lojas e mercados, com 582 oportunidades.





Em Londrin, são ofertadas 2.483 vagas. As funções que lideram as ofertas de vagas são alimentador de linha de produção, com 740 vagas, operador de caixa, com 112, servente de obras, também com 112, e costureiro na confecção em série, com 82 oportunidades.

A grande Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis (​​5.813). São 432 vagas para operador de caixa, 354 para alimentador de linha de produção, 321 para operador de telemarketing ativo e 295 para auxiliar de logística.





Na capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 45 vagas para profissionais com ensino superior e técnico em diversas áreas, com destaque para as funções de analista de planejamento e manutenção (curso de engenharia mecânica, produção ou logística), com 5 vagas; assistente administrativo (curso de administração ou áreas afins), com 05 vagas; engenheiro mecânico (graduação em engenharia), com 3 vagas; e educador social (graduação em pedagogia), com 2 vagas.

A região de Cascavel (Oeste) tem 4.163 vagas, com 1.104 oportunidades para alimentador de linha de produção, 369 para abatedor, 172 para operador de caixa e 138 para vendedor de comércio varejista.





Campo Mourão (1.703), Foz do Iguaçu (1.483) e Pato Branco (1.380) acumulam ofertas em todos os setores da economia. Na região de Campo Mourão (Centro-Oeste), há oferta de emprego para as funções de alimentador de linha de produção, com 650 oportunidades, magarefe, com 221, vendedor de comércio varejista, com 56, e servente de obras, com 55. Em Foz do Iguaçu (Oeste), os destaques são para alimentador de linha de produção (577), repositor de mercadorias (577), operador de caixa (88) e abatedor (65) .

Na região de Pato Branco (Sudoeste), são ofertadas 553 vagas para alimentador de linha de produção, 84 para operador de caixa, 72 para faxineiro e 58 para vendedor de comércio varejista.





Há vagas ainda em Guarapuava (Sul, 696 no total), com destaque para a procura por trabalhadores do cultivo de árvores frutíferas (52); Jacarezinho (Norte Pioneiro, 81), com procurar por motorista de caminhão e auxiliar nos serviços de alimentação; e Ponta Grossa (Oeste, 163), com foco em trabalhador volante da agricultura, de olho nas safras de verão de 2024/2025.

ATENDIMENTO





Os interessados devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado.





