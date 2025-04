Agências do Trabalhador e postos avançados iniciam a semana com 20 mil vagas em todo o Paraná

As Agências do Trabalhador e postos avançados do Paraná têm 20.598 vagas de emprego com carteira assinada disponíveis nesta segunda-feira (24). A maior parte é para alimentador de linha de produção, no segmento industrial, com 6.728 oportunidades. Na sequência, aparecem as de operador de caixa, com 792 vagas, magarefe, com 667, e repositor de mercadorias, com 572 oportunidades.





A região de Cascavel, com boa parte dos municípios do Oeste, conta com o maior volume de postos de trabalho disponíveis: são ​​4.256. Elas estão dividas entre 1.355 vagas para auxiliar de linha de produção, 293 para abatedor, 281 para operador de caixa e 155 para magarefe, entre outras.





A Grande Curitiba tem 3.699 vagas, sendo 417 oportunidades para alimentador de linha de produção, 179 para atendente de lojas e mercados, 173 para operador de caixa e 161 para auxiliar nos serviços de aliment ação.





Em Londrina são ofertadas 2.479 vagas, as funções que lideram as ofertas de vagas são alimentador de linha de produção, com 589 vagas, servente de obras, com 129, operador de caixa, com 92, e auxiliar nos serviços de alimentação, com 66 oportunidades.





Na Capital, a Agência do Trabalhador Central tem, além das vagas em indústria, comércio e serviços, 72 ofertas para profissionais com ensino superior e técnico em diversas áreas. As principais são eletricista (com exigência de curso técnico ou superior em elétrica, engenharia elétrica ou áreas afins), com 10 vagas, técnico em segurança do trabalho (curso técnico em segurança do trabalho), com 4 vagas, supervisor de logística (cursando técnico ou superior em logística, administração ou áreas afins), com 4 vagas, e auxiliar de encanador (curso técnico em hidráulica), com 3 vagas.





As regiões de Campo Mourão (2.287), Foz do Iguaçu (1.517), Pato Branco (1.468), Umuarama (1.285), Maringá (1.230) e Jacarezinho (1.048) têm mais de mil ofertas cada.





Na região de Campo Mourão, há oferta de emprego para as funções de alimentador de linha de produção, com 963 oportunidades, magarefe, com 262, abatedor, com 83, e vendedor de comércio varejista, com 59.





Em Foz do Iguaçu, os destaques são para alimentador de linha de produção (618), repositor de mercadorias (130), operador de caixa (64) e costureiro na confecção em série (​​54).





Na região de Pato Branco, são ofertadas 432 vagas para alimentador de linha de produção, 115 para magarefe, 66 para operador de caixa e 60 para vendedor de comércio varejista.





ATENDIMENTO





Os interessados devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado.