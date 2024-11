Agências do Trabalhador projetam 2,5 mil vagas temporárias no final do ano

EMPRESAS





Na primeira edição do mutirão de vagas temporárias, a rede de supermercados Condor abriu 100 vagas, todas preenchidas. A expectativa é de que a empresa possa contratar ainda mais profissionais, destaca a head de RH da empresa, Charmoniks da Graça Heuer.

“Começamos com as temporárias no final de outubro e seguimos até dezembro, com vagas para operador de caixa e repositor, em razão do aumento da demanda devido às festividades. Os contratos são de 90 dias, mas dependendo do funcionário, ele já é efetivado em janeiro”, explica Charmoniks.





A empresa planeja participar do próximo mutirão, no dia 19. “A gente participa de todos. Os nossos funcionários são contratados via Agências do Trabalhador, que para nós é o melhor caminho. Temos mais 150 vagas para preencher, só de temporárias, em Curitiba e Região Metropolitana”, acrescenta.





Quem já conquistou uma vaga e irá passar o final de ano empregado é Mauricio Tavares dos Santos, 62 anos, que participou do mutirão no dia 30 e começou no trabalho nesta terça (5). Ele é paulista e mora em Curitiba há cinco anos. “Eu trabalhava por conta e sempre estava de olho buscando uma outra colocação. Quando apareceram as vagas na Agência do Trabalhador eu fui até lá, fiz algumas entrevistas até chegar ao Condor”, lembra.





“Na hora eles já me chamaram, falaram que tinha vaga para o meu perfil e já me encaminharam para o exame médico. Foi bem rápido, tranquilo, até me surpreendeu bastante”, ressalta Tavares. Segundo ele, a expectativa é passar esse período e, com o bom trabalho, continuar na empresa com carteira assinada. “Espero poder continuar depois desse período de 45 dias”.





CARTEIRA ASSINADA





Além das vagas temporárias as Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados começaram a primeira semana completa de novembro com a oferta de 19.766 vagas de emprego com carteira assinada no Estado. A maior parte é para alimentador de linha de produção, com 4.528 oportunidades. Na sequência, aparecem as de operador de caixa, com 1.015 vagas, vendedor de comércio varejista, com 748, e atendente de lojas e mercados, com 582.





