Agências do Trabalhador têm 11.164 vagas de emprego disponíveis

As 216 Agências do Trabalhador do Paraná e os postos avançados divulgaram 11.164 vagas de emprego em todo o Estado para essa semana.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





As unidades de Curitiba e Região Metropolitana oferecem 1.742 oportunidades para todos os níveis de escolaridade.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade