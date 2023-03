Após rompimento, engenheiros fazem nova vistoria em reservatório de Jataizinho

Engenheiros civis do Cispar (do Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná) estiveram no reservatório do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) de Jataizinho (Região Metropolitana de Londrina) para uma avaliação técnica sobre as condições da estrutura, que se rompeu na madrugada do último dia 15, com 1,2 milhão de litros de água vazando. A vistoria, na terça-feira (21), foi acompanhada pelos técnicos do serviço autônomo.





No local foi realizada a coleta de amostra, medições e aferição de materiais, além de fotografias de alta resolução para que seja elaborado um relatório e parecer técnico para esclarecer as possíveis causas que levaram ao colapso da estrutura. Não existe um prazo para a divulgação do resultado dos trabalhos.

Três casas vizinhas ao reservatório – que tinha 30 anos de existência - foram destruídas pela força da água, com os moradores ficando desalojados, e uma idosa de 70 anos ficou ferida, sofrendo uma fratura no fêmur. O município informou que as famílias estão sendo atendidas pelo SAAE e pela Defesa Civil. Elas foram realocadas em outros imóveis alugados pelo poder público.





A população de Jataizinho ficou três dias sem água ou com o abastecimento comprometido, já que o reservatório colapsado era o maior entre três existentes na cidade. Mesmo com o retorno, existe o apelo para que as pessoas economizem. “O SAAE pede à população para que utilize a água de forma racional, especialmente nos horários de pico, no final da tarde e começo da noite, e aos fins de semana, pois, pode haver a falta de água por não possuir reservação suficiente para todos”, alertou, em nota.





