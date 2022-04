Após um mês, gerente de supermercado incendiado em Ibiporã deixa o hospital

Araújo foi internado no dia 21 de março com queimaduras nas vias aéreas em consequência da fumaça e fuligem do incêndio. Foram 35 dias na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da ala de queimados do HU (Hospital Universitário) de Londrina, sendo 20 deles intubado e sedado.





Segundo a família, ele deu entrada no hospital com lesões muito graves e risco de morte. “Era 100% de lesão do pulmão do que se via pelo exame broncoscopia. Depois eles passaram para a traqueostomia e começaram o chamado processo de ‘desmame’ dos sedativos. Foi um processo muito lento e muito difícil para nós”, comenta a filha Camila Verrilo de Araújo, 30.





Agora, Araújo está recebendo tratamento domiciliar. A notícia animou familiares, funcionários, amigos e toda a comunidade de Ibiporã que acompanhou de perto a tragédia. Em uma das paredes do supermercado, localizado na avenida Paraná, esquina com a rua André Sert, no centro da cidade, um cartaz escrito à mão traz uma mensagem de apoio e é uma pequena amostra do quanto a família Verrilo de Araújo é conhecida e querida.

