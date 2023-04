Asfalto cede em viaduto de avenida no Centro de Maringá e quase engole veículo; veja imagens

Um veículo quase caiu num buraco formado na Avenida Paraná, uma das vias mais movimentadas do Centro de Maringá, no trecho em que ela cruza por cima da linha férrea, na manhã desta terça-feira. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o momento em que o asfalto cede sob as rodas dianteiras de uma Ecosport. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém se feriu.





A Prefeitura de Maringá afirma que o asfalto cedeu devido ao rompimento de uma adutora da Sanepar. Para execução dos reparos no local, permanecem interditadas as seguintes vias: a pista direita do binário da Avenida Guaíra/Horácio Raccanello, sentido Centro, no trecho entre as avenidas 19 de Dezembro e Paraná; e a pista esquerda do binário da Avenida Paraná, no trecho entre as avenidas João Paulino e Horácio Raccanello. A pista direita da Avenida Paraná está liberada para conversão na Avenida Guaíra, sentido Avenida 19 de Dezembro. O local está sinalizado e os agentes de trânsito estão no local para orientar os motoristas.