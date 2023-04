Trecho da BR-376 entre Paraná e Santa Catarina é interditado devido à chuva

Um trecho da BR-376 entre os estados do Paraná e de Santa Catarina voltou a ser bloqueado por volta das 8h desta terça-feira (18). Segundo a concessionária Arteris Litoral Sul, a interdição acontece em razão do volume de chuvas no local.





Conforme informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e da empresa responsável pela administração da rodovia, os pontos de bloqueio foram montados no KM 633 da BR-376, em São José dos Pinhais, na RMC (Região Metropolitana de Curitiba), e no KM 01 da BR-101, em Garuva/SC.

Publicidade

Publicidade





Os pontos contam com possibilidade de retorno e ainda não há previsão de liberação.





O objetivo das interdições, que visam à segurança de condutores e passageiros de veículos, é bloquear o tráfefo no KM 669 da BR-376, na Serra do Mar.





Em novembro do último ano, o local registrou um deslizamento de terra que arrastou carros e caminhões, além de deixar dois mortos.