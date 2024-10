Cambé alerta sobre golpe do e-mail de alvará de funcionamento

Nos últimos dias, alguns empresários e representantes de empresas de Cambé (região metropolitana de Londrina) receberam um e-mail falso sobre irregularidades no alvará de funcionamento junto a Prefeitura. O e-mail destaca que a empresa está sendo notificada por possível irregularidade no alvará de funcionamento, conforme denúncia anônima, tentando aplicar golpes em comerciantes.





O contato ainda diz que o empresário poderá receber sanções, multas e até o fechamento temporário da empresa até que a situação seja regularizada. O e-mail ainda apresenta um link para a possível resolução do problema.

O secretário de Fazenda, Gabriel Cândido, explica que a Prefeitura de Cambé não pede para clicar em link através de seus contatos. Essa tática pode ser utilizada para roubar informações, espalhar malware, extorquir dinheiro ou realizar outras atividades ilegais.





Outros detalhes também são importantes para serem observados, como por exemplo, o final do e-mail. Todo e-mail enviado pela Prefeitura de Cambé termina com @cambe.pr.gov.br.

Confira o e-mail golpista:

De: “Prefeitura Municipal CAMBE” <[email protected]>

Enviada: 2024/10/24 12:12:48

Para: XXXXXXX

Assunto: ENC: Irregularidade no alvará de Prefeitura CNPJ: 09142757000194

Prefeitura Municipal





IRREGULARIDADE NO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Prezados Senhores,





Informamos que a empresa XXXXXXX localizada no município de CAMBE foi notificada por apresentar possível irregularidade no alvará de funcionamento, conforme denúncia anônima recebida pelo Departamento de Licenciamento Urbano e Obras da Prefeitura.

O contato foi tentado pelo telefone XXXXXXX, visando falar com o responsável financeiro: XXXXXXXX.





De acordo com a legislação vigente, todas as empresas precisam estar em conformidade com as normas de licenciamento e o alvará de funcionamento devidamente atualizado. O prazo para regularização é até o dia 04/11/2024. A não regularização poderá resultar em sanções, incluindo multas e o fechamento temporário da empresa até que a situação seja normalizada.





Segue a lista de possíveis irregularidades identificadas durante a análise preliminar:





REQUERIMENTOS 171-19304835





Permanecemos à disposição para maiores esclarecimentos.





Atenciosamente, Jose Carlos

Gestor de Licenciamento e Fiscalização



Departamento de Licenciamento Urbano e Obras – Prefeitura