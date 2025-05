Vencedores do Nota Paraná: de onde são os 10 maiores ganhadores do programa

O programa Nota Paraná já distribuiu ao longo dos quase 10 anos, mais de 2.160.699 prêmios que variaram de R$ 50 até R$ 1 milhão.





Mas enquanto muitos paranaenses esperam ansiosos pelo momento do bilhete premiado, há aqueles para quem a sorte sorri com mais frequência, como é o caso de um morador de Ponta Grossa que já foi sorteado exatas 1.429 vezes.





O campeão de prêmios tem 77 anos, é de Ponta Grossa, e é o líder disparado no ranking de sortudos do Nota Paraná. Morador do bairro Los Angeles, ele foi contemplado em 87 sorteios, acumulando R$ 15.770 ao longo de quase uma década em que participa do programa.





Veja os 10 maiores ganhadores do Nota Paraná em número de bilhetes sorteados e suas cidades:





1º - 1.429 bilhetes - R$ 15.770 - Ponta Grossa

2º - 1.326 bilhetes - R$ 14.210 - Maringá

3º - 1.199 bilhetes - R$ 13.550 - Curitiba

4º - 1.132 bilhetes - R$ 12.670 - Guarapuava

5º - 1.117 bilhetes - R$ 11.840 - Curitiba

6º - 1.033 bilhetes - R$ 11.350 - Curitiba

7º - 996 bilhetes - R$ 10.860 - Curitiba

8º - 934 bilhetes - R$ 11.400 - Ponta Grossa

9º - 847 bilhetes - R$ 9.330 - Castro

10º - 828 bilhetes - R$ 11.680 - Sertanópolis





E embora essa lista reúna os grandes sortudos do Estado, a verdade é que não foi nem trevo de quatro folhas ou pé de coelho que aumentaram as chances de cada um desses ganhadores. Na verdade, há uma explicação bem mais simples e lógica para isso: a quantidade de notas fiscais.





Segundo o regulamento do Nota Paraná, os participantes ganham um bilhete para concorrer a cada R$ 200 em compras com CPF na nota fiscal. Isso significa que quanto mais notas a pessoa tiver, mais chances tem de ser sorteada.





É o caso de do líder de prêmios O consumidor de Ponta Grossa participa mensalmente dos sorteios sempre com mais de mil bilhetes, o que estatisticamente justifica essa sorte toda. Em janeiro de 2025, quando ganhou três prêmios de R$ 50, ele participou com 1.495 bilhetes.





Só que, da mesma forma, isso também não é garantia de vitória, já que ele não ganhou nada no sorteio de fevereiro, mesmo com seus 1.438 bilhetes.