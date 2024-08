Motorista é preso por embriaguez após capotamento em Florestópolis

Um motorista foi preso por embriaguez após o capotamento de um carro em Florestópolis (região metropolitana de Londrina) na tarde de sexta-feira (9).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a situação foi registrada por volta das 14h, no quilômetro 36 da rodovia. O Chevrolet Celta de placa de Miraselva (região metropolitana de Londrina) seguia no sentido Miraselva a Florestópolis quando perdeu o controle e capotou na margem esquerda da via.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





O condutor, identificado apenas como E.D.N., 39, sem ferimentos, "testando positivo para embriaguez após teste etilométrico, foi detido e encaminhado até delegacia de Policia Civil de Porecatu" (região metropolitana de Londrina), conforme a PRE, por flagrante embriaguez ao volante. O valor não foi divulgado.