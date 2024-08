Centro de Idiomas da Uenp está com matrículas abertas para quatro cursos

O Centro Internacional de Idiomas da Uenp (Universidade Estadual do Norte do Paraná) está com matrículas abertas para os cursos de espanhol, inglês, japonês e libras, para segundo semestre do ano letivo de 2024. As inscrições seguem até o dia 20 de agosto e a taxa de matrícula é de R$50,00.





As aulas são ofertadas de modo remoto, em tempo real com os instrutores e atividades práticas assíncronas. Os cursos são abertos para as comunidades interna e externa da UENP, com carga horária de 60 horas. As inscrições devem ser realizadas através de um formulário on-line .



Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: