Chuvas elevam o nível e provocam represamento do Rio Paraná, no Oeste do Estado

As fortes chuvas que elevaram a vazão do Rio Iguaçu, nas últimas 48 horas, represaram as águas do Rio Paraná, que devem subir rapidamente neste domingo (29), em Foz do Iguaçu (Brasil) e Ciudad del Este (Paraguai). O prognóstico é da Comissão Especial de Cheias (CEC) da Itaipu Binacional, acionada para acompanhar a situação e contribuir para mitigação dos danos, de maneira proativa. Os órgãos de segurança no Brasil e Paraguai também foram acionados para que ninguém ficasse em risco.





Na área próxima à Ponte da Amizade é esperado um aumento de aproximadamente seis metros no nível do rio, até as 20 horas de hoje, passando de 110 metros para 116 metros acima do nível do mar. Na segunda-feira (30), o nível do Rio Paraná deve continuar subindo, porém de forma mais gradativa. A previsão é que o pico de 117 metros seja atingido por volta de 21 horas.

Cerca de 120 famílias no bairro San Rafael, em Ciudad del Este (Paraguai), devem ser afetadas nas próximas horas. A cota de inundação para as primeiras residências é de 108 metros. Voluntários da Itaipu, sob a coordenação da Assessoria de Responsabilidade Social da margem direita (paraguaia), trabalham na remoção e translado das pessoas atingidas para áreas seguras, em parceria com os governos locais.





No lado brasileiro, as águas do Rio Paraná não devem atingir moradias. Neste momento, o único impacto previsto é nas estruturas do porto de areia do bairro Porto Meira, afetado quando o nível chega a 114 metros.

