Por conta das chuvas, Defesa Civil intensifica atendimento a municípios do PR

Devido ao retorno dos grandes volumes de chuva ao Paraná, sobretudo nas regiões Oeste e Sudoeste do Estado, a Defesa Civil Estadual intensificou o atendimento a 19 municípios que registraram ocorrências das mais variadas, sendo as mais comuns os alagamentos e enxurradas. Nas últimas 24 horas com maiores precipitações, os acumulados chegaram a aproximadamente 150 milímetros em algumas localidades.





A situação tem sido monitorada pela equipe da Coordenadoria da Defesa Civil do Paraná a partir do seu centro de controle, em Curitiba, e diretamente nos municípios, com apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná e das equipes das defesas civis municipais das cidades diretamente impactadas.

"A situação tem sido monitorada pela equipe da Defesa Civil do Paraná a partir do seu centro de controle, em Curitiba, e diretamente nos municípios, com apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná e das equipes das defesas civis municipais das cidades diretamente impactadas", informou o coordenador da Defesa Civil, coronel Fernando Schunig.





Além dos atendimentos imediatos de urgência, o Governo do Estado está acompanhando a situação para prestar todo o suporte assistencial e humanitário possível aos municípios e às famílias prejudicadas pelos temporais como já tem ocorrido desde o início do mês de outubro.

