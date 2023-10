DER divulga trechos de rodovias interditadas por conta das chuvas neste domingo

Em decorrência das chuvas que atingem o Paraná, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) informa a situação das rodovias estaduais na tarde deste domingo (20), indicando os trechos com bloqueio total ou parcial. Confira:





PR-281 entre Realeza e São Valério – Há bloqueio devido à cheia do Rio Capanema. As águas estão prestes a atingir a superestrutura da ponte, trazendo risco de instabilidade da estrutura e de seus acessos. O DER/PR permanece monitorando o local e vai analisar os taludes e a ponte após as águas baixarem.

Publicidade

Publicidade





PR-364 entre Irati e São Mateus do Sul - Bloqueio parcial por escorregamento de terra que atingiu mais da metade da pista em um segmento. O trecho atualmente passa por obra de pavimentação. A empresa responsável pelos serviços já foi acionada para trabalhar na liberação da pista com a maior celeridade possível.





A PR-092 em Doutor Ulysses - Bloqueio total temporariamente devido à queda de árvores sobre a pista. Já foram acionados os serviços de corte e remoção do material, com o tráfego devendo ser liberado na sequência.





PRC-466 - Turvo e Pitanga - Está com múltiplos pontos de escorregamento de terra e vegetação, com a rodovia em meia-pista. Até o momento os danos foram identificados no km 193, km 199, km 200 e km 207, com o material caindo do talude sobre a pista direita. Os serviços de limpeza e remoção já foram acionados e os segmentos serão liberados o mais breve possível.