Colisão traseira deixa seis feridos na PR-090 em Sapopema

Seis pessoas se feriram em uma colisão traseira na tarde de domingo (4) em Sapopema (Norte Pioneiro).





Conforme a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente ocorreu por volta das 12h30, no km 266 da rodovia. O Volkswagen Gol seguia no sentido Sapopema ao entrocamento da PR-160 quando colidiu contra a traseira do outro Gol, ambos com placas do Paraná.

Publicidade

Publicidade





Os motoristas, 49 e 24 anos, além de quatro passageiros do primeiro Gol - dois homens de 23 e 19 anos, e duas mulheres de 40 e 23 anos, se machucaram e foram todos encaminhados ao Hospital Municipal de Sapopema.





O segundo Gol, com pendências administrativas, e com o apoio do guincho da PM (Polícia Militar), foi levado ao pátio da PRE.