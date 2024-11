Concurso da Sanepar teve 39 mil candidatos em nove cidades

No último domingo (17) o Concurso Público da Sanepar reuniu mais de 39 mil candidatos nos locais das provas em nove cidades paranaenses. O número corresponde a cerca de 70% dos mais de 56 mil inscritos para as vagas e para o cadastro de reserva.







Os candidatos, que concorreram em três diferentes níveis de carreira, compareceram em dois turnos, pela manhã e à tarde, nas cidades de Cascavel, Curitiba, Guarapuava, Londrina, Maringá, Paranavaí, Pato Branco, Ponta Grossa e Umuarama.



As provas iniciaram pontualmente às 8 horas, com abertura oficial feita pelo diretor Administrativo da Sanepar, Fernando Mauro Guedes, na Unibrasil, um dos locais do concurso realizado em Curitiba.





“Foi uma honra abrir as portas para tantas pessoas realizarem as provas, cujo resultado pode abrir as portas do futuro, trazendo oportunidade a quem almeja trabalhar conosco. E do lado de cá, estamos prontos para recebê-los, e renovar os ares da nossa Companhia”, destaca o diretor.





De acordo com a presidente da Comissão Técnica de Concurso Público 2024, Fátima Aparecida Vieira Techy, o certame ocorreu de forma tranquila e segura para todos. Com um rígido procedimento de monitoramento para o bom desempenho desta fase, o certame mobilizou direta e indiretamente 4,8 mil entre aplicadores de provas, coordenadores, fiscais, call center de atendimento ao candidato, seguranças, serviços médicos, entre outros.

Após o término das provas em todos os locais, os gabaritos foram disponibilizados no site do Instituto AOCP, responsável pela execução do concurso, para conferência e acompanhamento. Os resultados de notas individuais das provas objetivas serão publicados em 19 de dezembro.





Segundo Fátima, a diversidade e a inclusão caracterizam o perfil dos candidatos desta edição. Dentre os que realizaram as provas 4.895 são negros e pardos, 1.056 são PcD (portadores de deficiência), 213 mulheres vítimas de violência doméstica e 14 fizeram uso de nome social.

Ao falar sobre a cota especial para as mulheres vítimas de violência, a presidente destacou que essa é uma oportunidade valiosa para que elas recomecem suas vidas com dignidade. "Elas serão recebidas com respeito e carinho pela Companhia. Juntos, estamos construindo um futuro mais justo e inclusivo”, completa.





A inclusão no acesso ao concurso também foi incentivada pela inédita isenção da taxa de inscrição para 8.265 pessoas de baixa renda vinculados ao Cadastro Único, cidadãos que prestaram serviço eleitoral e doadores de sangue e medula óssea.

PRÓXIMA ETAPA

Em 12 de janeiro de 2025, os candidatos negros aprovados passarão pela avaliação de pertencimento racial a ser conduzida por uma banca de heteroidentificação do AOCP. Para se beneficiar desta cota, o aprovado deverá apresentar características fenotípicas que o identifique como pertencente à etnia negra.





As PcD (Pessoas com Deficiência) aprovadas e elegíveis para convocação e contratação também passarão por uma Comissão Multidisciplinar composta por profissionais internos da Companhia. “Essa equipe já está se preparando com dedicação para essa fase inédita do processo de concurso da Sanepar”, explica Fátima.





Mesmo os cotistas que eventualmente estejam inaptos a usufruir destas cotas não serão desclassificados. “Nestes casos, serão mantidos na lista de ampla concorrência. Essa abordagem reflete o compromisso da Companhia em oportunizar a chance de avançar no processo seletivo. Estamos empenhados em garantir um ambiente inclusivo, diverso, representativo e acolhedor para todos”, completa a presidente da Comissão.