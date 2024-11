Confira o funcionamento dos serviços municipais no feriado de quarta-feira

Nesta quarta-feira (20). os serviços municipais funcionam com um horário especial graças ao feriado do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Não haverá expediente na sede da Prefeitura e secretarias municipais, bem como nos demais órgãos e autarquias. Somente os serviços essenciais, como o de saúde, fiscalização e defesa social estarão funcionando.



EDUCAÇÃO



Todas as unidades escolares que integram a rede municipal não terão aulas no feriado e abrirão normalmente na quinta-feira (21), incluindo as escolas, CMEIs (Centros Municipais de Educação) e CEIs (Centros de Educação Infantil) filantrópicos conveniados.



DEFESA SOCIAL



O trabalho operacional da GM (Guarda Municipal) de Londrina funcionará normalmente. A equipe continuará fazendo o patrulhamento das áreas públicas, espaços de lazer, parques, praças, lagos, pistas de caminhada, ciclovias, academias ao ar livre e demais espaços similares.



SAÚDE



Os serviços da DUES (Diretoria de Urgência e Emergência) estarão ativos, incluindo as Unidades de Pronto Atendimento Centro-Oeste e Sabará, o PAI (Pronto Atendimento Infantil) e o PA (Pronto Atendimento) do Leonor, todos esses em funcionamento 24h por dia.

Já o PA do Conjunto Maria Cecília que funciona em escala de 18 horas, funcionará em horário normal, das 7h à 1h, enquanto o PA do União da Vitória, atualmente sediado na UBS (Unidade Básica de Saúde) Ouro Branco, vai operar das 7h às 23h.

Também funcionarão de forma regular a Maternidade Municipal e o CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) III.

Todas as UBS fecham para o feriado, inclusive a Unidade do Ouro Branco, que só abrirá para os atendimentos do PA do União da Vitória.



TRABALHO, EMPREGO E RENDA



A SMTER (Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda) fechará na quarta, porém todos os seus serviços estarão disponíveis pela internet. No dia seguinte, o atendimento presencial retoma normalmente, por meio de agendamento pelo site www.londrina.pr.gov.br/trabalho .

Nos dias normais a SMTER funciona das 8h às 14h e a agenda semanal, para os serviços de atendimento por WhatsApp e para o seguro-desemprego, é aberta todas as quintas-feiras, às 8h. Para atendimento relativo à vaga de emprego presencial, não é necessário agendamento, pois é feito por ordem de chegada. A secretaria fica na Rua Pernambuco, 162.



CULTURA

Publicidade



A programação de eventos culturais em Londrina pode ser acompanhada na página de Instagram da Secretaria Municipal de Cultura. As bibliotecas públicas municipais estarão fechadas no feriado e os atendimentos retomam no dia seguinte.

A Biblioteca Pública Municipal Pedro Viriato Parigot de Souza tem expediente de segunda a sexta, das 7h30 às 18h. A Biblioteca Eugênia Monfranati, situada na região sul, atende de segunda a sexta, das 8 às 17h. A Biblioteca Infantil abre das 8h às 18h, também durante a semana, e as bibliotecas Padre Adelino de Carli, Lupércio Luppi e do CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados) funcionam das 8h às 14h.



RESTAURANTE POPULAR



O Restaurante Popular estará fechado na quarta-feira. O local funciona de segunda a sexta, das 11h às 14h, na Rua Professor João Cândido, 14, ao lado do Terminal Urbano Central.



PARQUE MUNICIPAL ARTHUR THOMAS



Em virtude da reforma realizada na parte interna do Parque Municipal Arthur Thomas, o espaço encontra-se fechado para visitação no momento.



ACESF



A parte administrativa da Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários) de Londrina vai ficar fechada, mas o Plantão Funerário continua funcionando normalmente, 24h por dia.



SECRETARIA DE FAZENDA



A Praça de Atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda, que fica no prédio da Prefeitura de Londrina, também estará fechada no feriado, retomando os atendimentos na quinta, no saguão do piso térreo do prédio da PML.

Informações relacionadas aos serviços da Secretaria Municipal de Fazenda, por exemplo relativas ao pagamento de impostos, obtenção de guias, segunda via, consultas e outras demandas, podem ser obtidas na página da SMF no portal da Prefeitura – https://portal.londrina.pr.gov.br/inicio-fazenda . Há também áreas de acesso direto ao IPTU 2024 e de Parcelamento On-line.



POLÍTICAS PARA MULHERES



A SMPM (Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres) estará fechada durante o feriado, com exceção do plantão do CAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher), que funciona 24 horas.

As mulheres que sofrerem ameaças de morte relacionadas à violência doméstica e familiar, durante esse período, e que não possuam outro local para abrigo, devem se dirigir à Central de Flagrantes do 2º Distrito Policial (DP), que fica na Avenida Rio Branco, 1062 (marginal da BR-369). A equipe do 2º DP fará o contato com os técnicos do CAM, para o encaminhamento das vítimas.



CMTU



Os setores administrativos e de atendimento ao público da CMTU estarão fechados. As atividades habituais serão retomadas no dia seguinte, sexta-feira.

Agentes de Trânsito e de Posturas – trabalharão em escala reduzida.

Transporte Coletivo – Os ônibus do transporte coletivo adotarão os horários relativos aos dias úteis.

Terminal Rodoviário de Londrina – gerenciado pela CMTU, terá o serviço apenas das equipes operacionais.

Coleta de lixo – funciona normalmente, percorrendo os locais já atendidos às quartas-feiras.

Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) – os dois, o da região leste e da norte, estarão fechados para o recebimento de descartes, voltando a operar na quinta-feira (21).

Feiras livres e feiras noturnas – serão realizadas normalmente, com presença facultativa dos comerciantes.

Serviços de limpeza urbana – lavagem de vias, desobstrução de bueiros e a capina do mato na região sul, serão interrompidos durante o feriado.

Recolhimento do material reciclável – será antecipado, adiado ou feito no feriado, de acordo com a escala de trabalho de cada cooperativa de catadores. Confira:

- Cooper Refum, coleta na terça; - Coocepeve, coleta na terça; - Cooperoeste, coleta na quarta; - Cooper Região, coleta na quarta; - Coopermudança, coleta na quinta; - Coopernorth, coleta na quinta.

Para verificar a cooperativa responsável por cada bairro, a população pode acessar o mapa da coleta seletiva no site cmtu.londrina.pr.gov.br .

Outras informações sobre a programação dos serviços podem ser obtidas pelo telefone (43) 3379-7900, até as 17h de terça-feira.



