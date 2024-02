Confira o que abre e o que fecha em Cambé no feriadão de carnaval

A Prefeitura de Cambé vai alterar o horário de funcionamento das repartições públicas municipais durante o feriado de carnaval. As mudanças valem para a próxima semana, na segunda (12), terça (13) e quarta-feira (14).





O prédio principal da Prefeitura de Cambé, assim como as secretarias municipais e repartições públicas. estarão fechadas na segunda e terça-feira e os atendimentos retornam na quarta,a partir das 13h.



Unidades Básicas de Saúde



As Unidades Básicas de Saúde (UBS) seguem o horário definido pela Prefeitura e não abrem na segunda e terça-feira, restabelecendo os serviços depois das 13 horas na quarta-feira.



Quem precisar de algum atendimento de urgência e emergência pode procurar uma das UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) do município: a UPA do Jardim Tupi, na rua Caracas, 479; ou o Pronto Atendimento 24 Horas Maria Anideje, que fica na Rua Londrina, esquina com Rua Antonina, no Jardim Ana Eliza.



Escolas



As 44 instituições municipais de ensino vão dispensar os alunos na segunda, terça e quarta-feira. As aulas retornam normalmente na quinta-feira (15).



Coleta de lixo



A coleta de lixo domiciliar irá funcionar normalmente durante todos os dias do feriadão, em todas as regiões da cidade, sem alteração de horário.



Cemitério



O Cemitério Municipal Padre Symphoriano Kopf também vai abrir todos os dias, das 8 às 18 horas.



Comércio



O comércio varejista estará fechado na segunda-feira (12) para compensar a abertura na véspera de Natal (24 de dezembro). Terça-feira, feriado, as lojas também não abrem. Quarta-feira (14), o comércio funciona normalmente, das 9h às 18h.