Colisão frontal de caminhonete e motocicleta deixa um morto em Araruna

Um colisão frontal de uma caminhonete e uma motocicleta deixou uma pessoa morta em Araruna (Noroeste) na madrugada deste sábado (11).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a situação ocorreu por volta das 3h, no quilômetro 8 da PR-567. Conforme vestígios encontrados no local pela PRE e declaração de um dos condutores, trafegava

a GM S10 de placa de Cianorte (Noroeste), conduzida por um homem de 67 anos no sentido de Araruna para Cianorte quando colidiu frontalmente com a Honda CG Titan de placa de Cianorte, guiada pelo rapaz de 19 anos, que vinha no sentido contrário da via, e teria invadido a pista em que transitava a S10.





O motociclista não resistiu aos ferimentos e corpo dele foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Campo Mourão (Noroeste). Foi feito o teste do etilômetro no motorista e o resultado aferido foi de 0,00 mg/L.





Ambos os veículos foram liberados para responsáveis.