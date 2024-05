Motociclista morre em colisão frontal contra carro em Cruzeiro do Oeste

Um motociclista de 30 anos morreu em uma colisão frontal contra um carro em Cruzeiro do Oeste (Noroeste) na madrugada deste sábado (11).





Conforme a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a situação ocorreu por volta das 5h, no quilômetro 272 da PR-323. Segundo os vestígios encontrados no local pela PRE e declaração de um dos condutores, trafegava

a Honda Biz de placa de Cruzeiro do Oeste pela via no sentido Cruzeiro do Oeste a Tapejara quando teria invadido a pista contrária e colidido frontalmente com o Chery Tiggo de placa de Apucarana (Centro-Norte).





O condutor da moto foi a óbito e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Umuarama (Noroeste).







O motorista do carro, um homem de 77 anos, foi submetido ao teste do etilômetro cujo resultado aferido foi de 0,00 mg/L.





Ambos veículos foram liberados aos responsáveis.