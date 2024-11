Confira os preparativos para o Natal em Londrina, Ibiporã e outras nove cidades

Os preparativos para o Natal já iniciaram ao redor do Estado e os municípios paranaenses serão grandes ímãs de turistas em todas as regiões. Não é preciso esperar até dezembro para apreciar o clima natalino: algumas festividades tradicionais começam já em novembro, fomentando o fluxo turístico e contribuindo para movimentar a economia. Os eventos, apoiados pelo Governo do Estado, fazem parte do calendário da Secretaria do Turismo e do Viaje Paraná – órgão de promoção comercial do setor.





LONDRINA

Londrina comemora seus 90 anos de fundação com as celebrações do Natal. Trinta e cinco pontos turísticos da cidade receberão decorações e enfeites . Na lista estão locais estratégicos, como o Calçadão, Rua Sergipe e a Praça Rocha Pombo, áreas de alta densidade comercial e popular do centro da cidade. Outra ação importante é a instalação da tradicional árvore de Natal do Lago Igapó, próxima da ponte da Avenida Higienópolis. A previsão é que as atrações sejam inauguradas em 15 de novembro.





MARIALVA

Com início em 14 de novembro, Marialva (Noroeste) promove o Natal Brilho e Magia, com foco no fortalecimento comercial do município, sem deixar de lado as celebrações tradicionais.





IBIPORÃ

Em Ibiporã, na Região Metropolitana de Londrina, além da decoração natalina, acontecem também atividades lúdicas para toda a família, com festa de abertura marcada para o dia 30 de novembro, e outras programações até o dia 22 de dezembro.





ITAMBÉ





Em Itambé (Noroeste), as comemorações serão de 14 a 31 de dezembro. O município terá decoração alusiva ao Natal, com luzes e decoração especiais – simultaneamente serão promovidas ações que celebram o aniversário do município.

SAPOPEMA





Em Sapopema (Norte) os atrativos e programações de rua começam no dia 15 de novembro e seguem até 6 de janeiro, com luzes, decorações e enfeites nos principais pontos da cidade.

FOZ DO IGUAÇU





O Natal Águas e Luzes é promovido pela Prefeitura de Foz do Iguaçu (Oeste), Fundação Cultural, Itaipu Binacional e o Parque Tecnológico Itaipu (PTI-BR), com programação que inclui apresentações artísticas e culturais, desfiles, shows e decorações natalinas. As datas serão divulgadas em breve. Já as celebrações de Santa Terezinha de Itaipu têm início em 9 de dezembro e seguem até 6 de janeiro do próximo ano.

CASCAVEL





Em Cascavel (Oeste), os eventos começam em 14 de novembro – aniversário da cidade – com o tema “Natal dos Pioneiros”, ocasião em que a cidade recebe iluminação especial em suas principais ruas, avenidas e praças. Já em Formosa do Oeste, as festas natalinas estão marcadas para começar no dia 29 de novembro.





MATELÂNDIA





Em Matelândia (Oeste), a data é celebrada por meio da Vila Natalina, proporcionando aos moradores e visitantes da região experiências em um ambiente lúdico e encantador, transmitindo a magia do Natal, de 4 a 14 de dezembro.





CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES





O “Natal dos Sonhos” no município de Capitão Leônidas Marques (Oeste) será de 7 a 21 de dezembro.





CAMPO MOURÃO





Em Campo Mourão (Noroeste) a abertura da programação será na noite de 23 de novembro, com o espetáculo de circo, teatro e dança pela trupe da Associação Sou Arte na Praça da Catedral de São José. Em seguida, a apresentação será nos jardins Lar Paraná (dia 26 – Praça Alvorada), Tropical (dia 27 – Praça do Japão) e Cidade Nova (dia 28 – Parque das Torres).





CURITIBA





A capital realiza o evento Curitiba - Luz dos Pinhais 2024, com início em 22 de novembro, com o Auto de Natal do Largo da Ordem. As apresentações temáticas seguem até 23 de dezembro, mas a decoração pode ser apreciada até 6 de janeiro do próximo ano.





Para o secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, o Paraná está se consolidando como um destino ideal para as festividades de final de ano. “O Estado como um todo tem muitas opções de eventos dessa temática, o que valida o Paraná como um destino tendência para ser visitado nesta época do ano”, disse.





Segundo ele, os turistas que circulam pelo Paraná também entram em contato com outras iniciativas do Estado para o setor, com a possibilidade de estenderem sua viagem.





(Com informações da Agência Estadual de Notícias)