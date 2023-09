Corpo de Bombeiros do Paraná renova equipe de ações de busca e salvamento no Rio Grande do Sul

O CBMPR (Corpo de Bombeiros Militar do Paraná) terá uma equipe renovada para mais uma semana de atuação no Rio Grande do Sul, onde vem realizando ações de busca, salvamento e ajuda humanitária desde 6 de setembro.





Para manter os trabalhos em andamento, na manhã deste domingo (17) novos profissionais foram enviados para substituir aqueles que estavam no local.

Com a movimentação, o contingente em ação na Operação Vale do Taquari passa a ser de 23 bombeiros paranaenses e três cães.





Na última semana, a força-tarefa enviada pelo Estado, que era composta por 63 bombeiros e três cães, encontrou os corpos de duas vítimas da tragédia – as duas únicas localizadas nesse período.

“Foram enviados profissionais altamente qualificados, que trabalharam debaixo de chuva, calor, frio, lama, desde cedo até a noite, com muita motivação”, escreveu o major Gabriel Greinert, comandante do GOST (Grupo de Operações de Socorro Tático) e da missão em solo gaúcho, em mensagem agradecendo as unidades operacionais envolvidas na força-tarefa.