Vereadores aprovam proibição de cigarros eletrônicos em escolas de Londrina

A CML (Câmara Municipal de Londrina) está em vias de aprovar em definitivo a proibição do consumo de cigarros eletrônicos e similares em escolas públicas e particulares da cidade. A medida, descrita no projeto de lei 125/2022, já teve votação favorável unânime durante apreciação em primeiro turno, na sessão de quinta-feira (14). Antes de ser pautada a deliberação em segunda discussão, há prazo para apresentação de possíveis emendas.

PROIBIÇÃO EM ESPAÇOS ABERTOS







Conforme Nantes, a proposta não delimita a restrição a espaços fechados das unidades de ensino. “Entendemos que, nos colégios, têm os espaços abertos, que são os pátios, as quadras de esportes”.





As punições para as instituições particulares serão as mesmas já estabelecidas no artigo 4 da regra já em vigor (desde notificação até cancelamento do alvará). Para as públicas, estão indicadas “sanções disciplinares aos responsáveis pela unidade e aos alunos infratores, nos termos da legislação correspondente.”





