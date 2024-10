Estão abertas inscrições para edital de restauração de Patrimônio Histórico e Artístico do Paraná

Estão abertas as incrições para o edital de Fomento Pró Restauro, voltado para a elaboração de projetos arquitetônicos, complementares, memoriais, orçamentos e estudos técnicos para a reforma e restauração de bens imóveis tombados como Patrimônio Histórico e Artístico do Paraná, em âmbito estadual ou municipal.





Com recursos da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc), o edital aceita inscrições até às 23h59 do dia 25 de outubro de 2024. Podem participar agentes culturais residentes ou domiciliados no Paraná há, no mínimo, 12 meses.

O documento disponibiliza um total de R$3.300.000,00, divididos entre duas categorias que devem ser escolhidas pelo agente cultural no momento da inscrição. A Categoria 1 contempla 10 projetos no valor de R$ 150.000,00 cada, destinados a imóveis com área construída de até 1.000 m², já a Categoria 2 abrange seis projetos no valor de R$ 300.000,00 cada, voltados para imóveis com área construída superior a 1.000m².

O edital já está disponível para download e leitura no site oficial da PNAB no Paraná . As inscrições serão realizadas pela Plataforma SIC.Cultura , que é o canal oficial para o envio de documentações e consulta de resultados dos editais de fomento cultural publicados pelo Estado. Antes de inscrever um projeto, é necessário que o interessado se cadastre como agente cultural na plataforma.