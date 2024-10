Universidade de Cornélio Procópio anuncia construção de restaurantes universitários

A UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná) anunciou a construção de restaurantes universitários nos campi Cornélio Procópio, Jacarezinho e Luiz Meneghel, em Bandeirantes. A obra tem um investimento de R$ 2.649.764,74 e foi anunciada durante a comemoração dos 18 anos da Universidade, na quinta-feira (4).







O reitor da UENP, Fábio Antonio Néia Martini, comentou que o projeto esteve em discussão desde o início da gestão. “É uma antiga reivindicação dos estudantes, uma demanda que precisava ser atendida há bastante tempo e que estamos extremamente contentes por darmos esse importante passo. Com certeza, é algo que irá beneficiar a nossa comunidade acadêmica dos três campi e irá promover melhoria na qualidade das unidades da UENP”, disse.

Segundo o pró-reitor de Planejamento e Avaliação Institucional da UENP, as novas estruturas terão uma área de 297,56 m² cada e contarão com sala de refeições com capacidade para até 80 pessoas simultâneas, cozinha, salas de apoio, área de estoque, espaços administrativos, banheiros e vestiários.





“O projeto foi encomendado pela gestão da Reitoria, teve contribuição do Núcleo de Apoio e Assistência Estudantil e foi pensado para atender às necessidades da comunidade acadêmica. É importante destacar a eficiência da equipe da Secretaria de Obras, que desenvolveu projetos técnicos com muita qualidade em um período relativamente curto”, avaliou.

PERMANÊNCIA ESTUDANTIL





Para a coordenadora do Núcleo de Apoio e Assistência Estudantil, Rosiney Vale, a conquista dos restaurantes universitários é fundamental para a permanência estudantil. “Oferecer uma alimentação saudável e acessível aos nossos estudantes é algo que acaba por aliviar a pressão financeira que muitos enfrentam. Ao garantir esse acesso à alimentação, a Universidade fortalece seu compromisso com a inclusão e a promoção da equidade, permitindo que mais jovens tenham a oportunidade de concluir seus cursos e transformar suas realidades”, ressaltou.





Atualmente, o projeto está em fase de planejamento de licitação e a expectativa é que, após a contratação da empresa, as obras sejam executadas num período de oito meses. A construção dos novos restaurantes universitários contará com recursos viabilizados pela Unidade Executiva do Fundo Paraná, da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.





(Com informações da UENP)