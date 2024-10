Campanha arrecada brinquedos para crianças do Hospital Universitário de Londrina

A Divisão de Serviço Social do Hospital Universitário de Londrina está promovendo uma campanha de arrecadação de brinquedos para o atendimento às crianças hospitalizadas. A ação é realizada em conjunto com a equipe de voluntários internos do hospital, AEHU e a Casa de Apoio Amigos do HU.







A iniciativa foi desenvolvida com o propósito de trazer alegria aos pacientes, uma vez que durante todo o ano o hospital atende crianças em suas alas pediátricas e a necessidade de brinquedos é constante.



“Ao considerarmos a presença da doença e da hospitalização, a gente entende que o lúdico e a brincadeira podem minimizar o estresse, a dor e o medo provocado na criança e na sua família durante esse período. Acreditamos que a atividade de brincar contribui de maneira positiva para a estadia dessas crianças no Hospital”, afirma Cristiane Zimmer, assistente social do HU.







Qualquer pessoa pode doar brinquedos em bom estado e/ou novos na sala do Serviço Social ou no NIR (Núcleo Interno de Regulação de Leitos) durante todo o ano.





