Decoração natalina em Cambé deve ser concluída no início de dezembro

A Prefeitura de Cambe (Região Metropolitana de Londrina) iniciou no dia 17 a instalação da decoração de Natal de 2023. A previsão é de que as luzes e estruturas sejam finalizadas até o dia 1 de dezembro. O Papai Noel chega em Cambé no dia 8 de dezembro.



Em 2023, a Prefeitura receberá quatro árvores com luzes, LED na fachada e adereços como laço com luzes; a Rua Otto Gaertner receberá 16 cometas; na Praça Getúlio Vargas serão instalados 10 meio arcos de LED e uma árvore de seis metros; a Travessa Celso Garcia Cid contará com estrutura especial com uma árvore de 8,5 metros, 2 túneis de LED e letreiros de 2023 e 2024 simbolizando a passagem do ano