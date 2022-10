Inscrições para estágio de graduação em Direito estão abertas pela Promotoria de Justiça de Arapongas

A 5ª Promotoria de Justiça de Arapongas está com inscrições abertas até 27 de outubro para a seleção de um estagiário de graduação em Direito. Podem concorrer à vaga acadêmicos matriculados a partir do 3º ano ou 5º período do curso, para cursos de cinco anos, ou a partir do 2º ano ou 4º período, para cursos de quatro anos.







Os candidatos selecionados receberão bolsa-auxílio de R$ 1.056,80 e auxílio-transporte de R$ 242 para estagiar de segunda a sexta-feira, por quatro horas diárias, no período matutino ou vespertino. As inscrições poderão ser realizadas pelo e-mail [email protected], anexando a documentação elencada no edital, ou presencialmente, na Promotoria (Rua Falcão, 875, Centro). A seleção prevê também a formação de cadastro de reserva para eventuais novas contratações.





A primeira fase do processo seletivo será uma prova teórica, de caráter eliminatório e classificatório, a ser realizada no dia 4 de novembro, a partir das 14 horas (em local a ser definido). Os aprovados nessa fase serão convocados para uma entrevista, prevista para o dia 10 de novembro, a partir das 10 horas. O resultado final será divulgado no dia 11 de novembro no site da Escola Superior do MPPR. Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato pelos telefones (43) 3275-3086.