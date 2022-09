Concursos públicos no Paraná têm inscrições com mais de 1.300 vagas

Diversos editais de concursos públicos foram abertos em todo o Paraná nas últimas semanas, com vagas nos níveis fundamental, médio, técnico e superior.





Os principais certames e com maior número de vagas são de prefeituras, do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e Consamu (Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná) que juntos, somam 1.387 oportunidades.

A FOLHA fez uma seleção dos concursos públicos com inscrições abertas em Londrina e outras regiões.





Os interessados devem estar atentos ao período de inscrições, incluindo a solicitação de isenção de pagamento de taxa, e às reservas de vagas para grupos específicos.





Confira as oportunidades na Folha de Londrina.