DER/PR abre propostas de preço para projeto de duplicação de rodovia em Colorado

O DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) abriu nesta quarta-feira (10) os envelopes com propostas de preços para elaborar o projeto de duplicação da PR-463 em Colorado, além de ampliação da capacidade desta rodovia nos segmentos até Santo Inácio e até o entroncamento com a PR-461 (acesso para Lobato), na região Noroeste. São cinco participantes, com propostas entre R$ 2.205.744,32 e R$ 2.399.603,35.

O trecho tem 36,68 quilômetros de extensão, iniciando no entroncamento com a PR-317 em Santo Inácio, sem incluir o trevo, seguindo por Colorado e concluindo logo antes do trevo com a PR-461.

Até Colorado está prevista a restauração da pista existente e ampliação da sua capacidade, que inclui soluções como terceiras faixas e acostamentos, entre outras. Será vistoriada a ponte sobre o Rio Santo Inácio para verificar se há necessidade de reforço ou readequação. Também será avaliada a possibilidade de melhor direcionar o tráfego de uma grande empresa do setor alimentício situada no km 71 da rodovia.





No mesmo município, o projeto executivo de engenharia deve contemplar a restauração e duplicação da pista no perímetro urbano, em uma extensão de 4,17 quilômetros, além da implantação de interseções em desnível (viaduto ou trincheira) nos dois entroncamentos com a PR-542.





E de Colorado até o entroncamento com a PR-461 (acesso para Lobato) está prevista a restauração e ampliação da capacidade, com vistoria da ponte sobre o Rio Bandeirantes e estudo de uma solução para atender o tráfego de caminhões canavieiros na interseção em nível no km 45, incluindo a possibilidade de implantar uma trincheira no local.

Além disso, as interseções em nível deverão ser remodeladas, todas as curvas serão verificadas quanto à necessidade de correções geométricas, e deverão ser previstos passeios, travessias, pontos de ônibus e ciclovias ou ciclofaixas onde for aplicável. O projeto deverá avaliar ainda a necessidade de implantar marginais com revestimento primário para tráfego de maquinário agrícola, sem interferência com a rodovia.





Resultado – A comissão de julgamento desta licitação vai analisar todas as propostas. Após negociação do contrato com a vencedora, e a não objeção do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), publicará o resultado final no portal Compras Paraná.





Este edital é denominado lote 02 dentro da iniciativa de restaurar e ampliar a capacidade da PR-463 entre Nova Esperança e Santo Inácio, e está incluído no Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transportes do Paraná, uma parceria com o BID.





Na licitação do lote 01, entre Nova Esperança e a PR-461, já está em andamento a análise das propostas de preços, cujos envelopes de preços foram abertos em 26 de outubro.