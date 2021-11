Paraná ocupa quinta posição entre estados com mais acidentes aéreos fatais

Dados do Painel Sipaer (Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), ligado à Aeronáutica, mostram que 30 acidentes aéreos fatais foram registrados no Paraná nos últimos dez anos – média de três acidentes com mortes ao ano.

O número de desastres envolvendo aviões de pequeno porte ficou em evidência no País após a morte da cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas em acidente com a aeronave da artista na Serra de Caratinga, no interior de Minas Gerais, na sexta-feira (5).







Os anos com o maior volume de acidentes fatais foram 2011 e 2012, com seis ocorrências do tipo cada em território paranaense, o dobro da média registrada nos últimos dez anos.

As estatísticas posicionam o Paraná como o quinto Estado brasileiro com o maior número de acidentes aéreos fatais desde 2011, atrás somente de São Paulo (76 acidentes fatais), Mato Grosso (46), Minas Gerais (42) e Pará (36). A Aeronática não tem o balanço da quantidade de mortes.





