DER começa a analisar documentos de dois lotes da conservação do Anel de Integração

O DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) abriu nesta segunda-feira (8) os envelopes com documentos de habilitação dos lotes 2 e 3 da licitação para contratar os serviços de conservação das rodovias estaduais do Anel de Integração após o término dos pedágios, ao final deste mês.

Como as participantes destes lotes não interpuseram recursos quanto ao resultado da fase anterior, foi possível adiantar a abertura dos envelopes, visando dar celeridade ao processo.

O lote 2 contempla os Campos Gerais, e conta com propostas que variam de R$ 29.968.363,94 a R$ 33.208.239,39 para atender 306,48 quilômetros, já o lote 3 atenderá a região Norte, com 230,29 quilômetros de extensão e propostas entre R$ 21.200.000,00 a R$ 21.791.080,91.





Agora a comissão de julgamento inicia a análise dos documentos, devendo publicar em breve o resultado e a classificação final dos dois lotes, dando início ao período de recursos e contrarrazões. Será declarada vencedora a participante que apresentar a propostas de preço mais vantajosa para a administração pública e que seja habilitada.

E nesta sexta-feira (12), está programada a abertura dos envelopes com documentos das participantes classificadas nos lotes 1, 4 e 5, após o término do período de interposição de contrarrazões aos recursos apresentados.





Conservação – A licitação prevê serviços rotineiros de conservação do pavimento, incluindo remendos superficiais e profundos, reperfilagem e microrrevestimento, e serviços de conservação da faixa de domínio, como controle da vegetação próxima ao pavimento, limpeza e recomposição de elementos de drenagem, e limpeza e recomposição da sinalização e dispositivos de segurança viária. Serão atendidas as rodovias principais e de acesso que competem à administração pública estadual.





O prazo de duração de cada contrato é de 730 dias (dois anos), com a possibilidade de rescisão contratual, sem penalidade para as partes envolvidas, para os casos em que a conservação não será mais necessária com o início das novas concessões, devido à supressão dos serviços.





De acordo com levantamento da condição do pavimento das rodovias estaduais concedidas, cerca de 87% apresentam condições boas, e o restante condições regulares. Isso garante que a realização rotineira de serviços descontínuos localizados preserve as pistas, trazendo aos usuários segurança e conforto.





Estão contemplados no edital 964,52 quilômetros de rodovias, incluindo pistas simples e duplicadas:

Lote 1 – Região Metropolitana de Curitiba e Litoral: 153,75 quilômetros

Lote 2 – Campos Gerais: 306,48 quilômetros

Lote 3 – Norte: 230,29 quilômetros

Lote 4 – Noroeste: 200,99 quilômetros

Lote 5 – Oeste: 73,01 quilômetros

Confira a tabela com todos os trechos AQUI.





Guincho – Além da conservação do pavimento, os usuários do Anel de Integração na região Norte continuarão contando com guincho mecânico e atendimento de ambulância mesmo com o fim dos pedágios.





O DER/PR entrou em um entendimento com a concessionária de pedágio Econorte para a operacionalização dos serviços por um período de 365 dias, devendo atender o intervalo até o início do novo programa de concessões rodoviárias do Governo Federal.





Com isso, a concessionária deixará de cobrar qualquer tarifa de pedágio aos usuários a partir de 28 de novembro, medida que vale para todo o anel de integração, mas continuará realizando, nas rodovias que antes administrava, os serviços de guincho mecânico, de ambulâncias para atendimento pré-hospitalar, mantendo o centro de controle de operações e telefone para emergências 0800, e realizando a guarda patrimonial dos bens móveis e imóveis que serão revertidos para o Estado.





Em troca, não será executado um viaduto em Jacarezinho, no trevo entre a Rodovia Transbrasiliana (BR-153) e a Rua Fernando Botareli. Trata-se de uma obra que sequer foi iniciada, e de um projeto antigo, que não contempla a futura duplicação da rodovia, já prevista no novo programa de concessões.





Mesmo que a obra tivesse início imediatamente, ela precisaria ser parcialmente demolida já nos primeiros anos da nova concessão, para dar espaço à duplicação da rodovia. A futura concessão também prevê a execução do viaduto, mas com um projeto mais moderno, que atenda às necessidades dos moradores e usuários.





A concessionária Econorte administra, por meio de concessão rodoviária, 342,47 quilômetros de rodovias estaduais e federais, tendo praças de pedágio em Jacarezinho (R$ 24,40), Jataizinho (R$ 26,40) e Sertaneja (R$ 27,50).





Outras definições para os demais trechos do anel de integração estão sendo finalizadas, e devem ser apresentadas este mês.