DER/PR alerta para riscos do descarte irregular de lixo em rodovias estaduais

O DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) alerta sobre o descarte irregular de lixo na beira de rodovias estaduais que contribuiem para o surgimento de erosão e danos estruturais. Nos períodos de chuva o lixo tende a bloquear o sistema de drenagem do trecho, levando a água a acumular sobre a pista, o que pode levar a perda do controle do veículo por aquaplanagem.





Este mesmo acúmulo de água pode encharcar o terreno e causar erosão, demolindo o próprio sistema de drenagem e até causando colapso parcial ou total da pista. Com isso são necessárias restrições de tráfego e desvios até ser realizada a obra de recuperação da rodovia.





Por estes motivos o DER/PR solicita aos moradores vizinhos à malha rodoviária estadual que não depositem lixo nos espaços próximos às pistas, fazendo o descarte adequado. Para tanto, especialmente no caso de áreas rurais, a recomendação é entrar em contato com a sua prefeitura e se informar sobre a coleta regular de lixo, datas em que é realizada, e possíveis localizações específicas em que resíduos devem ser acumulados.





O comportamento correto ajuda a prevenir acidentes e a necessidade de obras de recuperação de erosão, além de evitar multas e outras consequências legais.





COLETA





O DER/PR também promove a coleta de lixo e resíduos por meio de serviços de conservação de faixa de domínio a cada 45 dias, em média, contando com a conscientização dos usuários para evitar que a situação piore durante o intervalo destes serviços.





Mas esta atividade é voltada para lidar com lixo proveniente de veículos, prática classificada como infração no Código de Trânsito Brasileiro, não com o lixo doméstico depositado por moradores lindeiros à rodovia, em quantidade muito maior.