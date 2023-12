Detran destrói 874 automóveis e motocicletas dos pátios do Litoral

O Detran (Departamento de Trânsito) do Paraná realizou a prensagem de 874 automóveis e motocicletas que estavam em pátios veiculares de Paranaguá e Guaratuba, nos dias 21, 22 e 26. Estes veículos foram vendidos no leilão administrativo realizado pelo órgão, em agosto.A descaracterização destes veículos transformou-se em 450 toneladas de materiais ferrosos para reciclagem resultante da trituração das sucatas inservíveis de veículos que estavam sem identificação ou regularização com o órgão executivo estadual de trânsito.“A limpeza dos pátios com a liberação destes veículos que ocupavam espaço, contribui com a diminuição de problemas relacionados à saúde pública. Carros e motos são prensados e, mais tarde, poderão ser transformados em pregos, arames e pó de ferro ou utilizados para a indústria em geral”, destaca o diretor-presidente do Detran, Adriano Furtado.