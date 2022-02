Dupla paranaense participará de competição de educação profissional em Shangai

O Brasil ganhou mais dois representantes paranaenses para a maior competição de educação profissional do mundo, a 46ª WSI (WorldSkills International), programada para acontecer em outubro, na cidade de Shanghai, na China, reunindo os melhores jovens profissionais técnicos de 85 países ao redor do mundo. Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

Felipe dos Santos Ferreira e Endyeumara dos Anjos Raimundo, na ocupação #23 - Robótica Móvel, foram até o último segundo de prova, vencendo São Paulo no ponto a ponto, em competição acirrada durante a semana de 14 a 18 de fevereiro, na cidade de Lauro de Freitas (BA). Continua depois da publicidade Continua depois da publicidade

Os profissionais, que já eram considerados os melhores do Paraná e do Brasil nesta modalidade, apenas confirmaram seu profissionalismo e a excelência técnica do Senai Paraná, carimbando os passaportes para representar o País neste importante mundial de profissões, com desafios em 63 diferentes profissões, organizadas em seis grandes eixos de atuação.

“Felipe e Endyeumara foram precisos. Já eram os melhores do Paraná e este resultado só confirma a competência técnica e profissional da dupla que agora segue para o continente asiático, em representação nacional, mostrando para o mundo que o Paraná e o Brasil são excelentes formadores de mão de obra para esta área que vem com tudo na linha das profissões do futuro”, diz Marcos Pires, delegado técnico do Senai Paraná para a WS.





Duas cadeiras

Continua depois da publicidade



Com esta conquista, o Paraná tem, até o momento, duas cadeiras na representação nacional para o mundial no continente asiático. “Já havíamos conquistado uma representação nacional para este importante mundial de profissões com o londrinense Thiago Rocha de Araújo, na Computação em Nuvem. O calendário de eliminatórias segue até o mês de abril e ainda temos muitas chances de colocar o Paraná como representante brasileiro em Shanghai”, afirma.

”É o começo de um novo ciclo. Concluímos o ciclo nacional e agora é foco total no mundial. Estamos 100% preparados e vamos dar o nosso máximo para trazer esse ouro para o Brasil”, diz Ferreira, que tem a opinião compartilhada pela colega de dupla. “Encerramos o ciclo do nacional e sabemos que somos os melhores do Brasil e vamos disputar com os melhores do mundo”, afirma Raimundo.



Relevância