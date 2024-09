Estão abertas as inscrições para o casamento coletivo em Rolândia (região metropolitana de Londrina), parceria da secretaria de Assistência Social juntamente com o Tribunal de Justiça do Paraná e o Sesc (Serviço Social do Comércio).





Quem se interessar pode se inscrever até o próximo dia 25 de setembro através das unidades do Cras (Caentro de Referência de Assistência Social) ou no Creas (Centro de Referência Especializado em Assistência Social) da cidade. O evento acontecerá no dia 8 de novembro.

Para se inscrever no casamento coletivo, é nescessario que o casal possua uma renda máxima de até 3 salarios minimos. Não há limite de vagas.





Os noivos devem levar os documentos pessoais para dar início ao processo no Cras ou no Creas. E em seguida serão instruídos em como dar entrada no Cartório de Registro Civil. O procedimento é totalmente gratuito.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO CRAS E CREAS





CRAS SAN FERNANDO - Segunda a Sexta das 8h às 17h.

Rua Francisco Ramos Pereira, s/n, San Fernando

Telefone: 3906-1015





CRAS VILA OLIVEIRA - Segunda a Sexta das 8h às 17h.

Rua Saguaragi, 515, Vila Oliveira

Telefone: 3255-2730

CRAS NOBRE - Segunda a Sexta das 8h às 17h.

Rua Ivaí, s/n, Jardim Nobre

Telefone: 3906-1097





CREAS CACILDA DERMIRO PAPKE - Segunda a Sexta das 8h às 17h.

Avenida Romário Martins, 988, centro

Telefone: 3906-1092