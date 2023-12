Colisão traseira mata passageira de moto na PR-170 em Jaguapitã

Uma colisão traseira matou uma passageira de motocicleta na PR-170 em Jaguapitã (Região Metropolitana de Londrina) na noite de sábado (16).







Conforme a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente ocorreu por volta das 20h30, no quilômetro 51 da rodovia. Segundo os dados colhidos pelos policiais, o Ford Fusion de cor prata e placa de Sorriso- MT trafegava no sentido de Jaguapitã a Prado Ferreira (Região Metropolitana de Londrina) quando colidiu contra a Honda CG Titan de cor vermelha de placa de Jaguapitã.

A passageira da CG, identificada apenas como R.S.M., 23, moradora de Florestópolis, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi levado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Londrina.







O motociclista, J.V.A.V., 23, morador de Jaguapitã, foi socorrido com ferimentos ao Hospital Municipal de Prado Ferreira.





O motorista do carro, T.J.T., 33, morador de Taciba-SP não se feriu. Foi submetido ao teste de etilômetro, cujo resultado foi 0,88mg/L. Foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil de Rolândia (Região Metropolitana de Londrina) para lavratura do flagrante por embriaguez - artigos 165 - dirigir sob a influência de álcool) do CTB (Código de Trânsito Brasileiro) e 306 - conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.