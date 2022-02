IAT aponta que 12 pontos do Litoral estão impróprios para banho

O IAT (Instituto Água e Terra) divulgou nesta sexta-feira (11) o 8° Boletim de Balneabilidade, que traz informações sobre as praias do Paraná. No relatório desta semana, 12 pontos de praias do Litoral paranaense foram considerados impróprios para banho e prática de esportes aquáticos.

Segundo o IAT, os locais impróprios são aqueles onde o contato com a água pode trazer risco à saúde humana, causando problemas como otites, gastrenterites, dermatites, entre outras doenças. Nas praias paranaenses, os pontos inadequados para banho são sinalizados com bandeiras vermelhas.

O instituto monitora 66 pontos em todo o estado, incluindo também 17 praias artificias nas regiões Oeste e Norte do Paraná. Entre as praias de água doce, todas continuam adequadas para os banhistas, assim como na semana passada.





Já entre as praias do Litoral, o número de pontos onde não é recomendado nadar passou de 10 na última semana para 12 nesta sexta. Entre os locais estão três pontos da praia de Encantadas, na Ilha do Mel, no município de Paranaguá: em frente ao módulo policial, na Pontinha; à direita do trapiche; e em frente à praça de alimentação no Mar de Fora. Em Pontal do Paraná, estão nessa condição as águas na altura da Avenida Paranaguá, no Balneário Shangri-lá. Em Guaratuba, estão impróprios para banho o trecho à esquerda da Rua Frederico Nascimento, na praia Caieiras; o local em frente à Colônia dos Magistrados e à esquerda da Rua Ponta Grossa, ambos na praia de Guaratuba. Já em Matinhos, não é recomendado nadar na altura das ruas Tamboara e Toledo, ambas no Balneário Riviera; à esquerda do Rio Matinhos, no Balneário Flamingo; à esquerda do morro, na praia Central; e na altura da rua Jacarezinho, na praia Brava de Caiobá.





Os Boletins de Balneabilidade são atualizados toda sexta-feira no site do IAT, nas abas “Monitoramento” e Balneabilidade”. Também é possível baixar o app “Balneabilidade Estado do Paraná” e conferir as informações pelo celular.