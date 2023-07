Inscrição para seleção de militares da reserva dos colégios cívico-militares é prorrogada

O período de inscrição para a seleção de militares da reserva interessados em ingressar nos CCM (Colégios Cívico-Militares) do Paraná foi estendido. Agora, os candidatos que desejam compor o Quadro do CMEIV (Corpo de Militares Estaduais Inativos Voluntários) para atuação nas escolas da rede estadual têm até o dia 13 de agosto para se inscrever.





O processo seletivo ocorre em etapas: a primeira consiste na inserção dos documentos no sistema, seguida de uma avaliação da vida funcional e social do candidato pela Secretaria da Segurança Pública, além de um exame de saúde.





Essa prorrogação acontece após o governo federal anunciar o fim do Pecim (Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares). Com isso, as 12 escolas da rede estadual que faziam parte do programa nacional migrarão para a gestão estadual no início do próximo ano letivo.





Adicionalmente, outras 194 escolas cívico-militares do próprio Estado já integram o programa estadual, sendo o maior número em todo o Brasil.