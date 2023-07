Paraná foi o estado que mais reduziu o desmatamento da Mata Atlântica

O Paraná foi o estado do Brasil que mais reduziu o desmatamento ilegal da Mata Atlântica nos primeiros cinco meses de 2023. A área de vegetação suprimida passou de 1,8 mil hectares para 860 hectares no comparativo com o mesmo período de 2022, queda de 54%. Minas Gerais (47%), Santa Catarina (46%) e Bahia (43%) apresentaram diminuições significativas.





Na média, a área desflorestada do bioma no País foi de 7.088 hectares, contra os 12.166 hectares registrados de janeiro a maio de 2022, uma redução de 42%. O levantamento é do SAD (Sistema de Alertas de Desmatamento) Mata Atlântica, parceria da Fundação SOS Mata Atlântica, Arcplan e a plataforma colaborativa Mapbiomas, especializada em meio ambiente.

“O Paraná fez do combate ao desmatamento ilegal uma obsessão, por isso esse novo dado precisa ser comemorado, reflete um trabalho bem sério que estamos desenvolvendo. Reforça que nossas ações de monitoramento, fiscalização, repressão e educação ambiental, implementadas lá em 2019 pelo governo Ratinho Junior, estão surtindo os efeitos desejados”, frisa Everton Souza, diretor-presidente do IAT (Instituto Água e Terra), autarquia vinculada à Sedest (Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável).





Souza destaca que as análises mensais do NGI (Núcleo de Inteligência Geográfica e da Informação) do IAT já vinham apontando a curva descendente da supressão vegetativa no Estado. Como exemplo, o diretor citou o relatório divulgado no mês passado pelo mesmo MapBiomas, que mostrou a diminuição de 42% entre 2021 e 2022 no Estado, a segunda maior redução do País.

Conforme o levantamento, o Paraná perdeu 4.069 hectares de área com vegetação nativa em 2022, 0,2% do total do Brasil, contra 7.031 hectares em 2021. O número ainda é inferior a 2020 (5.770 hectares).





“Mas não estamos satisfeitos. Queremos e vamos melhorar ainda mais esses números. Aqui no Paraná a tolerância com o desmatamento é zero. Temos o desenvolvimento sustentável como meta e esse trabalho está ganhando cada vez mais corpo junto aos municípios”, diz Souza.

O diretor-presidente do IAT pontua que a melhora dos indicadores é reflexo do planejamento do órgão ambiental, focado em novas tecnologias, fiscalização em tempo integral, reforço no quadro técnico e investimento em educação ambiental com ações, projetos e programas como o Paraná Mais Verde, Arboreto e Apoie um Viveiro. “Estamos contratando novas tecnologias para monitorar em tempo real quem comete esse crime, mas contamos também com a conscientização das pessoas”, diz.