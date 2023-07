Viaduto da PUC em Londrina: DER-PR homologa resultado final da licitação

Segundo o DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná), autarquia da Seil (secretaria de Infraestrutura e Logística), estão em andamento os trâmites internos para a assinatura de contrato e emissão da ordem de serviço, que devem ocorrer nos próximos dias, estabelecendo o início do prazo contratual.

VIADUTO



A obra prevê uma ligação por interseção em desnível entre a Avenida Jockey Clube (acesso à PUC), Avenida Cruzeiro do Sul, Rua Geraldo Rodrigues e a Rua das Indústrias, sem interferir no tráfego de veículos da BR-369.





Será elevada a rodovia federal e executada passagem inferior com duas pistas duplas ligadas a duas rotatórias, permitindo a entrada e saída na rodovia, assim como a ligação entre as vias municipais de acesso, separando o tráfego local do tráfego de longa distância.





As pistas novas terão duas faixas de rolamento de 3,5 metros cada, com acostamentos externos de 2,5 metros e faixa de segurança interna de 60 centímetros para cada lado, separadas por barreiras de concreto. As alças contarão com 6,5 metros de largura, sendo 5,6 metros de faixa de rolamento e 45 centímetros de faixa segurança de cada lado. Também serão executadas novas calçadas em concreto.