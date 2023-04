Motociclista morre após colisão com caminhão em Sertanópolis

Um homem de 27 anos morreu em um acidente na manhã desta quinta-feira (27) na PR-323, no município de Sertanópolis, na RML (Região Metropolitana de Londrina). A batida ocorreu nas proximidades do condomínio Ecovillas do Lago, por volta das 9h45.





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), uma motocicleta Honda/CG 150 e um caminhão modelo Scania colidiram frontalmente na altura do Km 44,8 da rodovia. O motociclista morreu no local.

A PRE informou que, de acordo com o relato do motorista do caminhão, um homem de 52 anos, a motocicleta seguia no sentido de Sertanópolis ao distrito de Warta quando ocorreu a colisão. O motociclista não era habilitado para dirigir, segundo a polícia. A colisão ocorreu em um trecho de faixa contínua.





O condutor do caminhão realizou o exame do etilômetro e teve resultado negativo para o consumo de álcool. O corpo da vítima foi encaminhado para o IML (Instituto Médico-Legal) de Londrina.





A PRE também deu atendimento a uma queda de motocicleta na manhã desta quinta-feira na PR-082, em Lunardelli (distante 150 quilômetros de Londrina). O condutor, 54, e a passageira, que não teve a idade divulgada, sofreram ferimentos leves e foram encaminhados para um hospital no município.