Polícia Federal deflagra operação contra organização criminosa em cinco cidades do Paraná

A Polícia Federal deflagrou, nessa quinta-feira (27), a Operação Bucaneiro, com o objetivo de desarticular organização criminosa dedicada ao roubo de cargas, com atuação interestadual, principalmente nos estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Um contrabandista de cigarros desobedeceu às ordens de parada da PF (Polícia Federal) e, ao fugir dos agentes, causou um acidente que deixou cinco pessoas gravemente feridas em Astorga, no Norte do Paraná.

Para a deflagração da operação, foram mobilizados 50 policiais federais, que contaram com o com apoio do Grupo Tigre e do Grupo de Operações Aéreas, ambos da Polícia Civil do Paraná.

De acordo com as investigações, o grupo criminoso, munido de informações privilegiadas oriundas de fonte humana de nacionalidade paraguaia, agia utilizando-se de uniformes de forças policiais e armamento de grosso calibre. Com isso, os indivíduos abordavam caminhões carregados de produtos contrabandeados (cigarros/pneus), após cruzarem a fronteira brasileira.





Após as abordagens, os integrantes da organização criminosa mantinham os motoristas em cárcere privado e os abandonavam, logo depois, em local ermo.





A carga trazida do Paraguai era descarregada na Região de Ponta Grossa e depois distribuída aos estados brasileiros. Além disso, os caminhões abordados eram trazidos para a região metropolitana de Curitiba/PR, em que eram clonados ou vendidos para desmanche.