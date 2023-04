Contrabandista de cigarros foge da polícia, provoca acidente e cinco ficam feridos em Astorga

Um contrabandista de cigarros desobedeceu às ordens de parada da PF (Polícia Federal) e, ao fugir dos agentes, causou um acidente que deixou cinco pessoas gravemente feridas em Astorga, no Norte do Paraná. A ocorrência foi registrada na noite desta quarta-feira (26).





Segundo a PMPR (Polícia Militar do Paraná), policiais federais acompanhavam o veículo do suspeito quando este entrou na estrada de acesso ao Distrito de Santa Zélia e perdeu o controle ao atingir outro automóvel, que vinha no sentido contrário.

Ambos os veículos ficaram destruídos e, com o acidente, o contrabandista e os quatro ocupantes do outro carro ficaram gravemente feridos.





O veículo conduzido pelo suspeito de contrabando estava carregado de cigarros, que foram recolhidos pela PF. A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) também esteve no local para prestar apoio aos agentes. O acidente foi registrado pela PM.