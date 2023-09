Motociclista morre em colisão frontal na PR-093 em Barra do Jacaré

Um motociclista morreu em colisão frontal na PR-093 em Barra do Jacaré (Norte Pioneiro) na tarde de terça-feira (5).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente ocorreu por volta das 16h, no quilômetro 351 da rodovia. De acordo com os dados colhidos pelos policiais e relatos do condutor do Volkswagen Voyage de placa de Curitiba, que seguia de Andirá a Santo Antônio da Platina, em uma curva, a Honda CG 125, placa de Santo Antônio da Platina, teria colidido frontalmente contra o carro.

O homem que guiava a moto, identificado apenas como D.G., 57, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo dele foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Jacarezinho (Norte Pioneiro).





O motorista do carro, E.N.B.,32, com ferimentos leves, não precisou receber atendimento médico. Foi submetido ao teste do etilômetro com resultado 0,00 mg/L.





Compareceram ao atendimento a Polícia Civil, Instituto de Criminalistica e IML.