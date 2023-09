Ibiporã abre licitação para compra de câmeras de monitoramento com leitura de placa veicular

A Prefeitura de Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina) prepara uma licitação para adquirir um software que deverá fazer com que, inicialmente, 20 câmeras de monitoramento urbano tenham tecnologia LPR, que permite a leitura de placa veicular. “Nosso objetivo é monitorar os principais pontos de entrada e saída do município, como Londrina, Jataizinho e Sertanópolis, e as saídas da região rural, além da área central”, explicou Junior Frederico Alino, secretário municipal de Obras e Viação. O investimento deverá ser de aproximadamente R$ 110 mil por ano.







A revitalização do centro deverá potencializar o projeto. “Ao final do processo (de melhorias) esperamos estabelecer novos pontos de monitoramento, em áreas de maior movimentação de pessoas, onde ficam os bancos”, destacou. No final do ano passado, o município testou gratuitamente um sistema com as mesmas características, o que foi bem avaliado.



“Tem o processo de licitação voltado para câmeras e tem um contrato de materiais e ferramentas que vão permitir ampliar a rede de fibra óptica, para fazer uso dessa infraestrutura em todos os pontos de interesse, para ter um número maior de câmeras com a tecnologia”, afirmou.







A proposta é de que seja firmada parceria com as forças de segurança, para que também tenham acesso às imagens e o trabalho seja em conjunto. “Por exemplo, se temos o furto de um Gol branco. Com essa tecnologia, as câmeras vão nos mostrar por onde passou este Gol branco e o horário. O objetivo desta medida é oferecer mais segurança”, citou o diretor de Tecnologia da Informação, Paulo Cesar Domingues Balconi.



PRÉDIOS PÚBLICOS

Atualmente, Ibiporã tem aproximadamente 835 câmeras de segurança nos prédios do poder público, sendo que algumas também flagram a movimentação urbana. São outras 40 instaladas em espaços públicos, como o lago Dom Pedro Zilli e praça central. “O município tem câmeras que foram colocadas por meio do Cismel (Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública e Cidadania de Londrina e Região), em 2014, em superpostes, que funcionam até hoje e perfeitamente”, comentou Balconi.

REVITALIZAÇÃO

A obra de revitalização no centro de Ibiporã chegou praticamente na metade dos 17 quarteirões previstos, cerca de quatro meses desde que os trabalhos começaram. As intervenções estão concentradas no trecho entre as avenidas José Bonifácio e Dom Pedro II. O poder público municipal está investindo R$ 2,2 milhões para demolir as calçadas, meio-fio e canteiros centrais existentes nas avenidas Paraná e Santos Dumont, para construção de novas estruturas, incluindo três rotatórias. Estão sendo instalados pavers.

“É uma obra bastante complexa porque envolve vias importantes, com grande fluxo de veículos, por onde passam linhas de ônibus, onde está a principal área de comércio. Mexe com a vida das pessoas. Em algumas quadras pegamos condições de rede esgoto em que foi necessário reconstruir boca de lobo, caixa de rede de esgoto de casas e comércio. Nos próximos dias devemos entrar na etapa de mexer nos canteiros centrais, que ficarão mais baixos”, comentou o secretário de Obras. Uma empresa de Apucarana (Centro-Norte) venceu a licitação.