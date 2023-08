Motorista se fere em colisão frontal na PR-090 em Bela Vista do Paraíso

Um motorista se feriu em uma colisão frontal na PR-090 em Bela Vista do Paraíso (Região Metropolitana de Londrina) no início da manhã desta terça-feira (1º).





Conforme a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente ocorreu por volta das 6h30, no quilômetro 436 da rodovia. O Ford Scort de placa de Bela Vista do Paraíso trafegava no sentido Alvorada do Sul à Bela Vista do Paraíso quando se envolveu na batida de frente contra o Fiat Strada de placa de Rolândia (Região Metropolitana de Londrina) , que seguia no sentido contrário.

O condutor do Scort, J.A.S., 79, foi hospitalizado com ferimentos médios. Por ter sido internado, não foi submetido ao etilômetro.





Já o motorista da Strada, N.T.A, 63 , sem ferimentos, passou pelo teste etilométrico e o resultado foi de 0,00mg/L.