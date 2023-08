Sargento da PRE morre na Santa Casa de Londrina após acidente na PR-862 em Ibiporã

O 3º sargento da PM (Polícia Militar) que atuava na PRE (Polícia Rodoviária Estadual), Anderson Sérgio Moreno, morreu na segunda-feira (31) na Santa Casa de Londrina depois de se envolver em um acidente na PR-862 em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina).





Segundo a PRE, a situação ocorreu por volta das 7h30 do mesmo dia, no quilômetro cinco da rodovia. A Honda CB 500 F de placa de Glória de Dourados - MS, conduzida pelo sargento, trafegava no sentido de Londrina a Jataizinho quando ocorreu a colisão na traseira do Mercedes-Benz 1418 de placa de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), que seguia na mesma direção.

Com ferimentos graves, Moreno, foi socorrido ao hospital Cristo Rei de Ibiporã, e posteriormente transferido para a Santa Casa de Londrina, onde faleceu.





O motorista do caminhão, J.C.M., 56, sem ferimentos, foi submetido ao teste etilométrico e foi constatado 0,00 mg/L.

As causas do acidente serão investigadas.