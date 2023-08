Motociclista morre em colisão traseira na PR-445 em Londrina

Um motociclista morreu em colisão traseira na PR-445 em Londrina no fim da madrugada desta terça-feira (1º).





Conforme a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente ocorreu por volta das 5h45, no quilômetro 60 da rodovia. A Honda CG 125 de placas de Londrina seguia no sentido de Tamarana a Londrina quando colidiu na traseira de outro veículo que se evadiu do local.





O condutor da moto, J.A.A.J., não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Londrina. A CG foi liberada ainda na cena do acidente.